الدفاع يعود إلى القسم الأول

عاد الدفاع الجديدي الى القسم الأول، بعد اجراء جميع مباريات الدورة الأخيرة من بطولة القسم الثاني، اليوم (السبت).

وتعادل الدفاع الجديدي مع اولمبيك الدشيرة دون اهداف، رافعا رصيده إلى 52 نقطة، ليرافق النادي المكناسي الى قسم الصفوة.

وقضى الفريق الجديدي موسما واحدا بالقسم الثاني، بعدما حسم سباق الامتار الأخيرة مع الكوكب المراكشي والاتحاد الإسلامي الوجدي الصالحه.

ونزل الاتفاق المراكشي الى قسم الهواة، ليرافق جمعية سلا، الذي تأكد نزوله في الدورة الماضية.

وفي المقابل، استفاد الوداد الفاسي من فوزه على جمعية سلا بهدف لصفر، وهزيمة الاتفاق أمام اولمبيك خريبكة بهدفين لواحد، ليضمن البقاء بالقسم الثاني، بعدما كان من أبرز المهددين بالنزول.

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