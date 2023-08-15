TLScontact “المغرب” تحصل على شهادة “Great Place to Work®”

للسنة الثالثة على التوالي، حصلت شركة ” TLScontact المغرب” على شهادة “Great Place to Work®”، الممنوحة للشركات التي توفر بيئة عمل مميزة لموظفيها.

وتمكنت “TLScontact المغرب”، المتخصصة في تحصيل طلبات التأشيرات بـ90 دولة، من استيفاء كافة معايير الشهادة المذكورة، واجتياز مرحلة التقييم بنجاح، مؤكدة بذلك التزامها بالتميز في شروط وبيئة العمل، من خلال تشجيع الابتكار وتعزيز تنمية الفرق وتوحيد الموظفين حول ثقافة الاستماع والدعم وتقدير المواهب الفردية والجماعية.

وبهذه المناسبة، قال بسام الميساوي، المسؤول عن منطقة شمال وغرب إفريقيا في “TLScontact” “نحن فخورون جدا بالحصول على شهادة ‘Great Place to Work®’ للسنة الثالثة على التوالي في المغرب. ويعود الفضل لموظفينا مصدر قوتنا. هذه الشهادة هي إعتراف جميل بالجهود المستمرة التي نبذلها لإنشاء بيئة عمل نشطة ومحفزة. كما أنها علامة ثقة لشركائنا وعملائنا”.

وحصلت مجموعة “TLScontact” على شهادة “Great Place to Work®” في 47 دولة هذا العام، والتي تشمل 96% من موظفيها في بلدان مثل جنوب إفريقيا وألبانيا والجزائر والمانيا وأرمينيا وبلجيكا وبيلاروسيا والبوسنة والكاميرون والصين والدنمارك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا والغابون وغانا واليونان وإندونيسياوإيرلنداوإيطالياوالأردن وكازاخستان وكينيا وكوسوفو ولبنان وليتوانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية ومدغشقر والمغرب ونيجيريا وأوغندا وهولندا وبولندا والبرتغال والتشيك ورومانيا والمملكة المتحدة ورواندا والسنغال وصربيا والسويد وسويسرا وتايلند وتونس وتركيا وفيتنام.

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