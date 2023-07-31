أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، مساء أمس (الأحد)، وفاة اللاعب الدولي المغربي السابق العربي بن موسى الملقب بـ “مويسة”، عن سن يناهز 75 سنة.

وتقدمت الجامعة ، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم “مويسة” ، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل .

وسبق للراحل أن حمل قميص المنتخب الوطني لكرة القدم، ولعب لفريقي المغرب الرياضي الفاسي والوداد الرياضي.

كما أن الفقيد ، الذي بدأ مسيرته الرياضية كلاعب كرة اليد ، سبق أن مارس ضمن صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد لعدة سنوات.

(و م ع)

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