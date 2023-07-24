أمن البيضاء يتفاعل مع فيديو هجوم مسلح بسيدي مومن

تفاعلت ولاية أمن البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور صباح اليوم (الاثنين) على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء ويحدثون الفوضى بداخل محل لبيع الفطائر بحي سيدي مومن بالبيضاء.

وحسب ما ذكره مصدر أمني، أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط تعلق الأمر بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، البالغين من العمر 17 و27 و28 سنة، على التوالي تحت تدبيري المراقبة والحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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