مطار الحسيمة يستعيد 111 في المائة من حركة المسافرين

تمكن مطار الشريف الادريسي بالحسيمة من استعادة واسترجاع 111 في المائة من حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

وأفادت معطيات المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الحسيمة الشريف الإدريسي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغوا 37.868 مسافرا مقابل 34.189 خلال النصف الأول من عام 2019.

وأشارت المعطيات ذاتها الى أن مطار الحسيمة سجل نسبة استرجاع تصل إلى 130 في المائة خلال شهر يونيو من السنة الجارية وبلغ فيها عدد المسافرين 9345 مسافرا، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، والتي سجلت نحو 7166 مسافرا فقط .

أما على المستوى الوطني، فقد سجلت مطارات المملكة خلال النصف الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 12.197.957 من المسافرين، و97.071 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المائة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 98 في المائة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

(و م ع)

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