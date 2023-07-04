حملة تبرع مع الشرطي قاتل نائل تفضح عنصرية الفرنسيين

فجرت حملة تبرعات لدعم الشرطي الذي قتل الشاب نائل، جدلا واسعا داخل فرنسا، بعد أن استطاع مطلقوها جمع أكثر من 1.5 مليون دولار، شارك فيها 44 ألف متبرع.

وأطلق السياسي المتطرف، المصري جون مسيحة، حملة التبرع مع الشرطي، علما أنه معروف بمعاداته للمهاجرين ومواقفه العنصرية، متجاهلا عائلة نائل، الضحية الحقيقي.

وجمعت حملة دعم عائلة الشرطي، أكثر من 1.4 مليون يورو، مستفيدة من دعم متطرفين معادين للمهاجرين، فيما لم تتمكن الحملة المتضامنة مع نائل من جمع سوى 838 ألفا.

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