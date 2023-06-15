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منذ دقيقتين
مكري والألبوم السادس أطلق الفنان نصر مكري ألبومه السادس، الذي يضم 13 أغنية تولى توزيعها بمشاركة مهندس الصوت يوسف الصديقي. ويعتبر الألبوم الجديد أول “ألبوم لايف” في المسار الفني لمكري، إذ قال إنه اختار تسجيله من الأغاني التي أداها خلال إحياء حفل يناير الماضي بالمسرح الوطني محمدأكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقتين
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