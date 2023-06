يمكنكم مطالعة المقال بعد: أو مجانا بعد مشاهدة فيديو إعلاني

كشفت “نتفليكس” عن الصور الأولى من فيلمها الجديد “REBEL MOON”، للمخرج زاك سنايدر، مبدع أفلام “300” و”Man of Steel” و”Army of the Dead”. ويتناول فيلم الخيال العلمي الجديد، قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرة، تتعرض فجأة للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية امرأة غريبة أكمل القراءة »