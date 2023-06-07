ترويج أجهزة الغش يطيح بطالب

حوادث
مقالات ذات صلة
مصرع امرأة بسبب مصعد معطل
منذ 7 ثواني
إيقاف متهم بالابتزاز بالناظور
منذ 14 دقيقة
النصب باسم مسؤولين قضائيين وأمنيين
منذ 19 دقيقة
تفكيك عصابة الأعلاف المغشوشة
منذ 20 دقيقة
اعتقال مروجي أجهزة الغش في الامتحانات
منذ 22 دقيقة
محاكمة “سيكيريتي” سرق معدات طبية
منذ 22 دقيقة
جلسة خمرية تنتهي بقتل
منذ 24 ساعة
اعتقال طالب اجتاز البكالوريا بدل آخر
منذ يوم واحد
السجن لمتهم بسرقة المنازل بالكسر
منذ يوم واحد
حجز لحوم فاسدة بمكناس
منذ يوم واحد
إحباط تهريب ” قرقوبي ” ببني أنصار
منذ يوم واحد
“التوفنة” تجر مسؤولين للتحقيق بشيشاوة
منذ يوم واحد
شاهد أيضاًإغلاق
-
إحباط تهريب 5 ملاييرمنذ يوم واحد