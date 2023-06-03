شفشاون.. ضبط شاحنة تحمل مواد فاسدة في ملكية قيادي بالعدل والاحسان 

ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بشفشاون، تمكنت أخيرا ، من ضبط شاحنة محملة بالمواد الفاسدة تعود ملكيتها لقيادي بجماعة محظورة.

وحسب المصادر ذاتها فإن شحنة المواد الفاسدة التي ضبطتها السلطات المحلية في ملكية تاجر للجملة بشفشاون محسوب على جماعة العدل والاحسان.

وأفادت مصادر “الصباح” أن عملية ضبط الشاحنة التي يمكلها القيادي البارز بالجماعة المذكورة والذي يعد أحد مموليها، كان على متنها 460 كيلوغرام من الخميرة منتهية الصلاحية وبدون فواتير، و 125 كيلوغرام من السميدة المنتهية الصلاحية، حيث لم يدل سائق الشاحنة بالوثائق الخاصة التي تثبت مصدرها وكذلك الوجهة التي كانت تقصدها.

وبتنسيق مع مصالح الأمن قامت السلطات المحلية بعمالة اقليم شفشاون بمعية لجنة مختلطة تضم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمداهمة متجر يعود لصاحب الشحنة الفاسدة من المواد الغذائية المحجوزة، إذ أسفرت العملية عن مصادرة عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي لا تتوفر على فواتير قانونية تثبت مصدرها، كما تم رصد بالمحل ذاته عدة مخالفات من قبيل عدم إشهار الأثمنة.

يوسف الجوهري (تطوان)

إقرأ أيضا: