الشباب الرياضي يحقق حلم الصعود

عانى مشاكل طيلة الموسم وصعد إلى القسم الأول هواة ويملك أكاديمية خاصة به

تمكن نادي الشباب الرياضي بعين الشق، من الصعود إلى القسم الأول هواة، رغم معـــاناته ومشاكل كثيرة، طبعت الموسم الرياضي الجاري.

وفاز نادي الشباب الرياضي في الدورة 28 من بطولة القسم الثاني هواة، شطر الشمال الغربي، على وفاء وداد، بهدفين لصفر، ليضمن بذلك الصعود قبل نهاية البطولة بثلاث جولات، بعد تصدره الترتيب ب 61 نقطة، على بعد سبع نقاط من المطارد أمل الرجاء الرياضي، فيما يوجد أمل الجيش الملكي ثالثا ب 47 نقطة.

وخطف نادي الشباب الرياضي الأضواء في بطولة الموسم الجاري، إذ فاز في 17 مباراة من أصل 28 لعبها، وتعادل في عشر، فيما لم ينهزم سوى في مواجهة واحدة، إذ تشبث بالصدارة منذ بداية الموسم.

ويعرف نادي الشباب الرياضي باهتمامه بالتكوين والشباب، إذ يملك أكاديمية خاصة به، يسعى من خلالها إلى رفع عدد الممارسين في المنطقة، وضمان تطعيم الفريق الأول مستقبلا بلاعبين جيدين، للارتقاء إلى الأقسام العليا.

ووضع مسؤولو الفريق هدف الصعود ضمن مخططاتهم، منذ بداية الموسم، خاصــــــة أن النتائــــج كانـــــت جيدة، إذ حققت بلاعبين أغلبهم محليون.

العقيد درغام

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