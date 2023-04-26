الملك يهنئ عاهل مملكة الأراضي المنخفضة وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما بمناسبة العيد الوطني لبلادهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر، عاهل مملكة الأراضي المنخفضة، وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات لصاحبي الجلالة بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الهولندي بمزيد التقدم والرفاه.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، والتي “نحرص على الارتقاء بها لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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