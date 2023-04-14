أخنوش يعفي المنتجات الفلاحية من الضريبة

أعفت الحكومة المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في افتتاح مجلسها أمس (الخميس)، أن الإعفاء سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات ‏والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، إضافة إلى المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.

وأشار إلى أن مجلس الحكومة يقوم بدراسة مشروع مرسوم مهم يهدف إلى حماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

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