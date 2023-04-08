أمن البيضاء يطيح بالمتورط في قتل “فتاة الثلاجة”

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن البيضاء، مساء اليوم (السبت)، من توقيف المشتبه فيه المتورط في قتل امرأة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها.

وتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بالبيضاء، بعدما كشفت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية أنه المتورط في قتل امرأة تبلغ من العمر 37 سنة وإخفاء جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك بالبيضاء.

وكانت مصالح الأمن قد عثرت على جثة الضحية في الخامس من أبريل الجاري، وهي مودعة داخل ثلاثة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.

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