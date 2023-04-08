المدير العام ل “لاماب” في ذمة الله

انتقل إلى عفو الله، اليوم السبت بالرباط، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الادريسي، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وانخرط الراحل، المزداد في 14 غشت 1956 بالدار البيضاء، مبكرا في تطوير وسائل الإعلام، حيث بدأ مساره الإعلامي بفرنسا بالتعاون مع عدد من المحطات الإذاعية. وبعد عودته إلى المغرب، عمل الراحل، الحاصل على دبلوم السلك الثالث من معهد الجغرافيا التابع لجامعة باريس 1- بانتيون- السوربون، ككاتب عمود، وصحافي ثم رئيس تحرير لسنوات عديدة في أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال)، قبل أن يؤسس سنة 2000 يومية (أوجوردوي لو ماروك) الصادرة باللغة الفرنسية.

وفي سنة 2007، تولى الراحل رئاسة لجنة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وفي 2008، انتخب رئيسا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قبل أن يعاد انتخابه لولاية أخرى في 2011.

وللراحل خليل الهاشمي الادريسي مؤلفات عديدة، من بينها مؤلف (الأوراق الزرقاء) يوميات مغربية 1994 – 2000 . وفي سنة 2011 ، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وعرفت الوكالة في عهد الراحل تطورا كبيرا حيث أصبحت تشكل قطبا عموميا للإعلام.

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