برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم عبد اللطيف الغساسي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد اللطيف الغساسي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمنا ببالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، عبد اللطيف الغساسي، الذي وافاه الأجل المحتوم، في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، شهر المغفرة والرضوان”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ولكافة أهلهم وذويهم، ولسائر أقربائه وأصدقائه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل شخصية فذة أبانت طيلة مسارها السياسي عن غيرة وطنية صادقة وإخلاص شديد لثوابت الأمة ومقدساتها، وكفاءة عالية في مختلف المهام والمسؤوليات الحكومية والاقتصادية التي تقلدها في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

وأضاف جلالته “وإذ نشاطركم أحزانكم، في هذا المصاب الأليم، لندعو الله عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل المبرور الجزاء الأوفى عما أسدى لوطنه من خدمات جليلة، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه”. “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون”. صدق الله العظيم.

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