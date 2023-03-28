مجلة كاميرونية: الملك استراتيجي جيد لتحقيق انتصارات عظيمة

كتبت مجلة SBInsights “اس بي إنسايتس” الكاميرونية في عددها الخاص لمارس-أبريل المخصص للرياضة وخاصة كرة القدم في المغرب، إن جلالة الملك محمد السادس “استراتيجي جيد على رأس فريق المغرب، الذي يعرف كيف يقوده لتحقيق انتصارات عظيمة”.

وأضافت أنه “يوما بعد يوم، يتبين حجم تأثير المملكة الشريفية على المسرح العالمي الذي أصبح أكثر من ظاهر.. وأصبحت لهالتها الدبلوماسية انعكاسات عالمية، وعلى القارة الأفريقية بالدرجة الأولى”.

وأضافت المجلة إنها “دبلوماسية مدعومة باقتصاد قوي يوفر تبادلات جيدة مع بلدان أخرى في الجنوب، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واستثمارات تعمل على تحسين نوعية الحياة وبناء بيئة أكثر ملاءمة للتنمية البشرية”.

وأشارت الى أنه “بصرف النظر عن الاقتصاد والتكنولوجيا، أعطت المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لنفسها المهمة النبيلة المتمثلة في المساهمة في تحسين عرض البنية التحتية الرياضية في القارة”.

وقالت المجلة إن ثورة جلالة الملك الحقيقية لتطوير الرياضة حولت المغرب إلى وجهة سياحية مفضلة لجميع الرياضيين من مستوى عال الذين يجدون الآن معدات وبنى تحتية تلبي المعايير الدولية للتدريب، وملاعب جاهزة لاستضافة أكبر المسابقات الرياضية في العالم.

وأشارت الى أن بعض البلدان ذات الموارد المحدودة والبنيات الرياضية الضعيفة تختار الملاعب المغربية لخوض مبارياتها المندرجة في إطار استحقاقات الاتحاد الافريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقالت المجلة إنه “منذ توليه العرش في 23 يوليو 1999، واصل الملك مسلسل التطوير، ويقوم باستمرار بالعديد من الإصلاحات لتحديث بلاده، والتأسيس بمهارة لتموقعها في القارة الأفريقية”.

وذكر كاتب المقال أن الملك “استقبل لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم العائدين من بطولة كأس العالم الرائعة بقطر مع أمهاتهم، وفي ذلك تحية للأسرة المغربية التي عرفت كيف تغرس في أبنائها قيم الوطنية والانتماء الوطني”.

وختم قائلا : “إن محرك قوة كبيرة شرع في الدوران، تحت قيادة رجل متبصر وملتزم، وعازم على تثبيت بلاده في مصاف الكبار وصنع التاريخ”.

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