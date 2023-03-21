بعد غد الخميس غرة رمضان في عدد من الدول العربية

أعلنت عدد من الدول العربية أن غرة شهر رمضان الأبرك لعام 1444 هـ ستكون بعد غد الخميس الموافق ل23 مارس 2023.

وهكذا أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة شرعية لتحري هلال شهر رمضان الكريم وتأكدت لها عدم ثبوت الرؤية ليكون يوم غد الأربعاء هو مكمل شعبان، والخميس غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موقعها على (تويتر) بأن بعد غد الخميس الموافق ل 23 مارس 2023 ، هو الأول من شهر رمضان المبارك 1444 ،وبأن يوم غد الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان .

وفي الامارات أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال أن غدا هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد “الخميس” هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وفي فلسطين أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن يوم غد هو المتمم لشهر شعبان وان يوم الخميس سيكون أول أيام الشهر الفضيل.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت ان اول ايام رمضان هو يوم الخميس.

إقرأ أيضا: