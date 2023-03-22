حلول مسكنة لضغط الضواحي

غضب من نصيب الجماعات القروية المحيطة بالبيضاء من استثمارات ميزانية الجهة

ارتفعت أصوات منتخبي الجماعات المحيطة بالبيضاء، احتجاجا على ما اعتبرته حلولا مؤقتة تؤجل انفجار أحزمة الضواحي، في إشارة إلى اتساع دائرة الدعم الموجه لبعض الجمعيات، على حساب دعم المجالس في تهيئة مداخل المناطق الصناعية واللوجستيكية التي يمكن أن تشكل متنفسا لأزمة السير والجولان في العاصمة الاقتصادية.

وتساءل عبد الحق شفيق، البرلماني عن دائرة عين الشق، عن جدوى الاستثمار في إحداث مناطق صناعية ولوجستيكية بضواحي البيضاء، دون تقديم الدعم لجماعاتها الفقيرة والتي يطلب منها تجهيز مداخلها وربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير والطرق.

وأوضح شفيق، في تصريح لـ “الصباح”، أن المشاريع المبرمجة في الجماعات القروية المحيطة بالبيضاء، يمكن أن تساعد على حل أغلب مشاكل المدينة، بالنظر إلى أن توطين المناطق الصناعية يخفض من كثافة دخول الشاحنات إلى وسط البيضاء، كما ستساعد على حل مشكل البطالة في الضواحي، ما ينعكس إيجابا على منسوب الهجرة اليومية المعيشية والحد من ترييف أطراف العاصمة الاقتصادية.

واقترح البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، توقيع اتفاق إطار جديد بين مجلس المدينة والجماعات القروية المحيطة، من أجل فك معضلة مداخل المدينة، التي تستفيد كثيرا من تلك الجماعات الفقيرة كما هو الحال في جماعة “المجاطية”، التي تحتضن مطرح البيضاء وإحدى أكبر مقابرها.

وصادقت دورة مارس لمجلس جهة البيضاء سطات على إنجاز مشروع الصرف الصحي والتطهير السائل بجماعة مليلة، بإقليم بنسليمان، وإحداث مركب للصناعة التقليدية بإقليم مديونة، وأيضا تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة مديونة، إضافة إلى تمويل إعادة هيكلة دواوير امزاب والمومنات ولبقاقشة، في إطار تأهيل وتنمية جماعة المجاطية أولاد الطالب، إضافة إلى انجاز برنامج التنمية المندمجة لجماعة بن أحمد بإقليم سطات.

وشملت أشغال الدورة، علاوة على تهيئة وتأهيل المنطقة الصناعية الحفاية ببوسكورة، والمنطقة الصناعية لأولاد عزوز، اقتناء حافلات للنقل المدرسي، والمصادقة على دعم الحس المقاولاتي والابتكار في المجال الفلاحي، ودعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب، ومشروع المساعدة التقنية لتعميم تطوير نظام علف الأغنام بالعلف المائي، إضافة إلى المساهمة في التنظيم السنوي للملتقى الدولي الفلاحي، والمعرض الوطني للحبوب والقطاني بإقليم برشيد، واقتناء وتوفير وسائل النقل والمعدات اللوجستيكية لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، ومجموعة النواصر للدرك الملكي بمطار محمد الخامس الدولي.

وشمل التصويت أيضا إعادة النظر في غلاف وشروط عقد القرض الممنوح لمجلس الجهة من قبل الشركة المالية الدولية، وإعادة هيكلة وجدولة القروض الممنوحة للمجلس من قبل صندوق التجهيز الجماعي، ثم المصادقة على برمجة الباقي من الفائض الحقيقي بخصوص 2022، ومشروع إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات.

ياسين قُطيب

إقرأ أيضا: