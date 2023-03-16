رمضان … تغيير مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك يأتي طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 (30 سبتمبر 2005)، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان.

وأشار البلاغ إلى أنه ستمنح التسهيلات اللازمة للموظفين والأعوان لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.

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