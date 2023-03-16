بالفيديو … “هاتشينسون” للطيران تفتتح مصنعا جديدا بالبيضاء

افتتحت مجموعة “هاتشينسون”، أمس (الأربعاء)، مصنعا جديدا متخصصا بتصنيع أجزاء الطيران المركبة وحلول عزل المقصورة، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وهيلين مورو ليروي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة وفيليب أوليفييه، مدير نشاط الطيران والدفاع والصناعة.

وخصصت الشركة مصنعها الجديد، الذي تبلغ مساحته 18700 متر مربع، لتصنيع المعدات المركبة والبطانيات العازلة، ما سيساهم في دعم نمو أنشطة الطيران في المغرب وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركة، انطلاقا من 2023، في ما يخص برامج طائرات Boeing B787 / B777 و Airbus A330 / A220 .

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