حملة نظافة لمقابر تطوان

شرعت مندوبية الإنعاش الوطني بتطوان تحت إشراف يونس التازي عامل الإقليم في تنفيذ حملة نظافة واسعة لمقابر المدينة من أجل تخليصها من الأعشاب والنباتات الطفيلية التي غزت قبورها بفعل التساقطات المطرية.

وتأتي هذه المبادرة، التي سخرت لها مندوبية الإنعاش الوطني بتطوان، العشرات من العمال والآليات والتجهيزات، بتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل، شهر رمضان الأبرك، حيث تعرف المقابر، كما هي العادة بسائر المدن والأقاليم زيارات كثيفة من أجل الترحم على الموتى.

وعلمت “الصباح” أن حملة النظافة شملت كل من جهة سيدي المنظري وجهة للارقية وجهة سيدي بنكيران وجهة المجاهدين وجهة عين صور، حيث إن مساحة المقبرة تصل إلى 71233 مترا مربعا.

ولقيت هذه العملية استحسانا من طرف زوار المقبرة، ذلك أنها تدخل في سياق الحفاظ على حرمة الموتى والعناية بهذه الفضاءات التي يحث الشرع الحنيف على الاهتمام بها والحفاظ عليها صونا لحرمة ساكنيها.

يوسف الجوهري (تطوان)

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