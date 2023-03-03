الملك يهنئ رئيس بلغاريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رومن راديف، رئيس بلغاريا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني للرئيس رومن راديف، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب البلغاري بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك “كما يطيب لي أن أعرب لكم عن اعتزازي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلدينا، والمبنية على الصداقة والتعاون البناء، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل توطيدها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.