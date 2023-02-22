“فيكام” يستقبل أزيد من 100 طالب ونجوما عالميين

تستعد مكناس لاحتضان النسخة 21 من المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام”، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 8 مارس المقبل.

وذكر مسؤولو المهرجان الذي تنظمه مؤسسة عائشة، بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس، في ندوة صحافية مساء أمس الثلاثاء بالبيضاء، أنه سيستقبل أزيد من 100 طالبا يمثلون مختلف مؤسسات التكوين في تخصصات الفن والسمعي البصري، كما سيخصص خمس ورشات عمل لمهن أفلام التحريك (سيناريو، القصة المصورة Story-Board، تصميم الشخصيات Character Design، الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد والرسوم المتحركة FX).

وأكد محمد بيوض، المدير الفني لمهرجان “فيكام” بمكناس، أن “المهرجان استطاع تكوين عدد من الشباب المغاربة في هذا الميدان”، مشيرا إلى أن “العديد ممن يشتغلون في الاستوديوهات التي تنتج سلاسل التحريك بالمملكة مروا من ورشات مهرجان مكناس”.