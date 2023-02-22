“فيكام” يستقبل أزيد من 100 طالب ونجوما عالميين
تستعد مكناس لاحتضان النسخة 21 من المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام”، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 8 مارس المقبل.
وذكر مسؤولو المهرجان الذي تنظمه مؤسسة عائشة، بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس، في ندوة صحافية مساء أمس الثلاثاء بالبيضاء، أنه سيستقبل أزيد من 100 طالبا يمثلون مختلف مؤسسات التكوين في تخصصات الفن والسمعي البصري، كما سيخصص خمس ورشات عمل لمهن أفلام التحريك (سيناريو، القصة المصورة Story-Board، تصميم الشخصيات Character Design، الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد والرسوم المتحركة FX).
وأكد محمد بيوض، المدير الفني لمهرجان “فيكام” بمكناس، أن “المهرجان استطاع تكوين عدد من الشباب المغاربة في هذا الميدان”، مشيرا إلى أن “العديد ممن يشتغلون في الاستوديوهات التي تنتج سلاسل التحريك بالمملكة مروا من ورشات مهرجان مكناس”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “برمجة هذه الدورة ستكون غنية، وستعرف مشاركة العديد من الشخصيات والوجوه العالمية، كما ستكون فرصة سانحة للانفتاح على تجارب دولية من خلال استضافة أجانب من البرازيل والتشيك والبرتغال، دون نسيان المشاركة المغربية المتمثلة في المخرج هشام العسري وصوفيا الخياري، التي مرت بدورها من ورشات فيكام”.
وسيستقبل المهرجان، هذه السنة، “كريستوف سيراند”، أحد أبرز النجوم العالمية في سينما التحريك، والذي من المرتقب أن يقدم درسا سينمائيا استثنائيا عن مساره المهني الغني، إلى جانب أسماء وازنة، مترسخة في قلب الإبداع السينمائي العالمي.
(ي.ع) تصوير : فدوى الناصر