مدير FBI في زيارة للحموشي

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، بمكتبه بالرباط.

يجري المسؤول الأمريكي، زيارة عمل إلى المملكة المغربية، رفقة وفد رفيع المستوى، إذ تأتي بعد الزيارة السابقة التي قام بها حموشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو الماضي.

والتقى حموشي خلال زيارته، مديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتجسد هذه الزيارة، فرصة للطرفين لاستعراض مستوى علاقات التعاون الثنائي المتميز بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ثم التباحث المشترك بشأن التهديدات الناشئة والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

وتباحث الطرفين على دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، وتدعيم التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، ثم توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل.

وتؤشر هذه الزيارة الجديدة على المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينطلق من عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ويرتكز على العزم المشترك لتعزيز وتطوير هذا التعاون بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.