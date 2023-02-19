الأمن يوضح حقيقة اختطاف طفل بمراكش

نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة، صحة الصورة التي تظهر طفلا بأحد المستشفيات والتي يجري تداولها عل مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة لتسجيلات صوتية يدعي أصحابها بشكل كاذب ومضلل، أن الأمر يتعلق بطفل ضحية اختطاف تعرض لاستئصال عضو حيوي قبل أن يتم التخلي عنه بأحد أحياء مراكش.

وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن تفاعلت بسرعة وبجدية، مع مضمون هذا التسجيل، حيث باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها على الصعيد الوطني دون تسجيل أية قضية مماثلة سواء بمراكش أو غيرها، فيما أظهرت الأبحاث نشر تسجيل مطابق خلال شتنبر من العام الماضي، يتضمن معطيات مغلوطة.

واعتبر البلاغ أن المنشور كاذب ويمس الاحساس للأمن لدى المواطنين، مؤكدة أن الأبحاث جارية من أجل تحديد هوية المتورطين في صناعة وترويج هذه الأخبار الكاذبة وتقديمهم للعدالة.