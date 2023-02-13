الدورة السابعة لمهرجان مسرح وجدة بين 22 و26 فبراير

تنظم جمعية بسمة للإنتاج الفني الدورة السابعة لمهرجان مسرح وجدة، خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري.

وحسب بلاغ للمنظمين، فإن هذه الدورة، التي ستنظم تحت شعار “بلغة المسرح الصحراء مغربية”، ستعرف مشاركة 7 فرق مسرحية محلية ووطنية، ستنشط طيلة أيام هذه التظاهرة قاعة العروض بمسرح محمد السادس.

ويتعلق الأمر بمسرحيات “مونودراما الصلصال والنار” لجمعية المسرح الشعبي بوجدة، و”لهبال فيه وفيه” لمحترف محمد مسكين بوجدة، و”الطباشير” للجمعية المنظمة، و”إنعاش” لمحترف الفنيدق للمسرح والتنشيط الثقافي، و”فيلا غراندي” لفرقة فيسيتي طنجة، و”أحبك وطني” لجمعية فضاء الطفل الرشيدية.

وفي إطار انفتاح المهرجان على محيطه، ستقدم جمعية أصدقاء مسرح الطفل وجدة، عرضا تربويا لفائدة أطفال مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال – أحواز وجدة، بعنوان “موهبة”.

وفضلا عن تكريم الشاعر والناقد يحيى عمارة، خلال حفل الافتتاح، تقترح هذه التظاهرة الفنية، ضمن الأنشطة الموازية للعروض المسرحية، دورة تدريبية في المسرح حول “الارتجال المسرحي”، من تأطير الفنان حفيظ بدري، ومائدة مستديرة بعنوان “المسرح ودوره في التعريف بالقضايا الوطنية”.

وينظم هذا المهرجان بدعم من وزارة الشباب الثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، بشراكة مع مجلس عمالة وجدة – أنجاد، ووكالة جهة الشرق، والمديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق.