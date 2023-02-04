ضيق الحال من الغرابة ألا يصاب المغاربة باضطرابات نفسية في ظل هذه الأوضاع والظروف التي نعيشها. الأمور تغيرت للأسوأ مما لم نتوقعه إلى حين كنا فيه نتداول نكتا صنعناها لمواجهة الأرقام المخيفة الواردة في تقارير الأمراض والاضطرابات النفسية. لم نتوقع أن تصبح واقعا مرا حولأكمل القراءة »
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