fbpx
وطنية

منذ 8 ثواني
برلمانيون: رائحة الغاز أفقدت أوربا صوابها اعتبروا توصية البرلمان الأوربي تجاوزا لاختصاصاته وهددوا بمراجعة العلاقات معه اتهم برلمانيون من مختلف الفرق بمجلسي النواب والمستشارين، فرنسا دون تسميتها بالاسم، ببيع ذمتها لأجل الحصول على غاز التدفئة ومعاكسة السياسة الجديدة للمغرب التي أكدت أنه قوة في محيط جيو سياسيأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى