استحوذت منصة “نتفليكس” على حقوق إذاعة حفل توزيع جوائز “SAG Awards”، في ظل الإعلان عن قوائم ترشيحاتها ل2023. وستذيع “نتفليكس” الحفل خلال العام الجاري، عبر حسابها الرسمي على “يوتوب”، وابتداء من السنة المقبلة سيكون الحفل مباشرة عبر منصتها العالمية. وأعلنت نقابة ممثلي الشاشة المسؤولة عن توزيع الجوائزأكمل القراءة »
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