تفكيك شبكة للتحريض الرقمي على “الحريك” بتطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم (الجمعة)، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و21 سنة، يشتبه في تورطهم في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية تحرض على الهجرة غير المشروعة.

وحسب مصدر أمني، فإن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني، رصدت، في وقت سابق، منشورات رقمية تزعم تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية، وتُحرّض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة، لتسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم ب تطوان.

وتابع المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الإجراءات المشدّدة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

(ي.ع)