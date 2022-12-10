الرئيس الإسرائيلي يهنئ المغرب ملكا وشعبا بالتأهل لنصف نهائي المونديال

حرص الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ على تهنئة المغرب، ملكا وشعبا بمناسبة الفوز التاريخي لأسود الأطلس مساء اليوم السبت على المنتخب البرتغالي وتأهلهم لنصف نهاية مونديال قطر.

وكتب الرئيس هرتزوغ على حسابه الرسمي على موقع تويتر :”أبارك لملك المغرب محمد السادس وللشعب المغربي الانجاز التاريخي في بطولة كاس العالم .. ألف مبروك”.

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد عبروا عن تهانئهم بمناسبة تأهل المنتخب المغربي. ففي تدوينة في صفحته على تويتر مباشرة بعد انتهاء المباراة قال عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي “اعتقدنا لوهلة أننا وصلنا إلى الذروة، لكن المنتخب المغربي أثبت اليوم ألا حدود للممكن، منتخب لا يمكن كسره”.

وأعرب عن سعادته لكون هذا الفرح انفجر متدفقا بشكل عفوي في الشوارع بين العرب واليهود، مضيفا ”شكرا للمنتخب المغربي ونحن معكم حتى الكأس“.

وخرج الآلاف من المشجعين إلى الشوارع والساحات في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وتل أبيب وسديروت وبئر السبع احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي لأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

مشاهد رائعة قل نظيرها رفعت خلالها الأعلام المغربية، إنها أعلام الجذور والجسد كما قال أبراهام المنحدر من الرباط لوكالة المغرب العربي للأنباء . مشاهد أطلقت خلالها أبواق السيارات والأغاني المغربية والهتافات والأهازيج، مع المتمنيات بالمزيد والمزيد فقد رفعت الجماهير المحتلفة السقف عاليا مطالبة بالكأس.