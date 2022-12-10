قطر 2022 … فرنسا تفوز على إنكلترا وتلتقي المغرب في النصف النهائي

بلغت فرنسا حاملة اللقب نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها المثير على إنكلترا 2-1 السبت على استاد البيت في مدينة الخور، وضربت موعدا مع المغرب الذي حقق مفاجأة تاريخية وأصبح أول إفريقي يبلغ المربع الذهبي بفوزه على البرتغال 1-0.

وسجل لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني من تسديدة بعيدة (17) وأوليفييه جيرو برأسه (78) هدفي فرنسا، والقائد هاري كاين هدف إنكلترا (54 من ركلة جزاء) قبل إهداره التعادل من نقطة الجزاء أيضا (84)، ليكتمل عقد نصف النهائي الذي يشهد مواجهة الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 الثلاثاء.