رؤساء دول يهنئون الملك إثر التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لدور النصف

هنأ رؤساء دول، في اتصالات هاتفية، الملك محمد السادس، إثر التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (قطر – 2022).

وهكذا، تلقى الملك اتصالات هاتفية من رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما تلقى الملك اتصالات هاتفية من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، و إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

وأعرب هؤلاء الرؤساء عن أحر تهانئهم لجلالة الملك إثر هذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد إفريقي وعربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.