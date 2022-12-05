ارتفاع رقم معاملات “ليدك” خلال الربع الثالث من 2022

بلغ رقم معاملات “ليدك” أزيد من 1,89 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2022، بارتفاع نسبته 0,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت “ليدك” في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أن هذا التطور يعزى إلى الانتعاش الطفيف الذي شهدته مبيعات السوائل حيث ارتفعت بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2021، مخففة بانخفاض رقم معاملات الأشغال بنسبة 6,7 في المائة.

وفي التفاصيل، بلغ رقم معاملات الكهرباء 1,183 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,3 في المائة. ومن حيث الأحجام، تحسنت مبيعات الكهرباء بنسبة 3,6 في المائة، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى ارتفاع الطلب في صفوف الخواص بنسبة 4,4 في المائة والصناعات بنسبة 2 في المائة.

من جهته، بلغ رقم معاملات الماء الصالح للشرب 373 مليون درهم، بانخفاض نسبته 3,5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2021.

ومن حيث الأحجام، انخفضت مبيعات الماء الصالح للشرب بنسبة 1.2 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض استهلاك الإدارات بنسبة 8,2 في المائة وارتفاع الاستهلاك الصناعي بنسبة 5,9 في المائة.

وفي ما يتعلق باستثمارات التدبير المفوض، فقد بلغت 210 مليون درهم بانخفاض نسبته 12 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2021.

ومن جانبه، بلغ صافي الديون 896 مليون درهم عند متم شتنبر 2022، بانخفاض بنسبة 27,3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، متأثرا بتداعيات الأزمة الصحية على مداخيل الزبائن.

(ومع)