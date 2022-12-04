كأس العالم … إنكلترا الى ربع النهائي بفوزها على السنغال

بلغت إنكلترا الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها على السنغال 3-صفر الأحد في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور.

وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب “الاسود الثلاثة” (38) قبل أن يوق ع القائد هاري كاين، أفضل هد اف في روسيا 2018، أخير ا على هدفه الاول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57). وضربت إنكلترا موعد ا ناري ا في دور الثمانية على الملعب ذاته السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1.