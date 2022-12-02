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حوادث

ثلاثيني يرتمي أمام القطار بأصيلة

منذ 8 ثواني
وضع شخص في عقده الثالث حدا لحياته بطريقة فظيعة، بعد أن ألقى بنفسه، في الساعات الأولى، من صباح أول أمس (الأربعاء)، تحت عجلات قطار بممر سككي قرب محطة أصيلة، ما أدى إلى هلاكه على الفور. وحسب شهادات متطابقة، فإن الهالك، التحق بالمكان على متن سيارة حوالي السادسةأكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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