حوادث
ثلاثيني يرتمي أمام القطار بأصيلة
وضع شخص في عقده الثالث حدا لحياته بطريقة فظيعة، بعد أن ألقى بنفسه، في الساعات الأولى، من صباح أول أمس (الأربعاء)، تحت عجلات قطار بممر سككي قرب محطة أصيلة، ما أدى إلى هلاكه على الفور. وحسب شهادات متطابقة، فإن الهالك، التحق بالمكان على متن سيارة حوالي السادسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا