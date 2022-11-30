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حوادث

فرنسي يحقن طفليه بمادة مميتة

منذ 21 ثانية
الهالكان عثر عليهما داخل فندق بمراكش رفقة المشتبه فيه شهد أحد فنادق مراكش، أول أمس (الاثنين)، وقوع جريمة قتل طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات و13 سنة، بعد أن عثر عليهما جثتين رفقة والدهما، الذي وجد في حالة غيبوبة داخل غرفته بالفندق المشار إليه. وحسب مصادر «الصباح»،أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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