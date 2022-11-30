حوادث
فرنسي يحقن طفليه بمادة مميتة
الهالكان عثر عليهما داخل فندق بمراكش رفقة المشتبه فيه شهد أحد فنادق مراكش، أول أمس (الاثنين)، وقوع جريمة قتل طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات و13 سنة، بعد أن عثر عليهما جثتين رفقة والدهما، الذي وجد في حالة غيبوبة داخل غرفته بالفندق المشار إليه. وحسب مصادر «الصباح»،أكمل القراءة »
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