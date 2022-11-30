حجز أطنان من “الميكا” بإمزورن تمكنت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بإمزورن، أخيرا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 42 عاما، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة. وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية «المهاجرين”، التي تبعد بنصف كيلومتر عنأكمل القراءة »
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