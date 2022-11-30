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مجتمع

إجـلاء المرضـى إلـى “المـوت”!

منذ 19 ثانية
تقرير صادم يكشف قانون الغاب في نقل المصابين والحوامل بين المستشفيات واستفادة لوبيات تضع لوبيات وشبكات مصالح وأصحاب سيارات إسعاف مزيدا من العراقيل في منظومة نقل المرضى والمصابين والحوامل بين المستشفيات، سواء داخل المجال الترابي نفسه، أو بين المدن، ما يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وضياعأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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