ضبط 577 لترا من الزيت المغشوش حجزت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية قرية بامحمد، أخيرا، 577 لترا من زيت الزيتون المغشوش في طريقها إلى الرباط على متن سيارة اعتقل سائقها ومرافقه وأحيلا على النيابة العامة بابتدائية تاونات التي أمرت بإيداع السائق سجن عين عائشة, قبل الشروع في محاكمتهما.أكمل القراءة »
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