بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على أداء قريب من التوازن

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على أداء قريب من التوازن.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,03 في المائة إلى 10.872,91 نقطة.

وبدوره حقق مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,18 في المائة إلى 874,64 نقطة.

من جهته تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,21 في المائة منتقلا إلى 818,57 نقطة.

وعلى صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من “إيكدوم” (+3,13 % / 990 درهما)، و”اليانس” (+1,75 % / 58 درهما)، و”كولورادو” (+1,1 %/ 44,99 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (+0,99 % / 20,5 درهما)، و”اسمنت المغرب” (+0,75 % / 1.350 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من “ستروك للصناعة ” (-5,95 % / 35,74 درهما)، و “طاقة المغرب”(-3,74 % / 1.030 درهما)، و”اوطوهال” (-3,7 % / 70,3 درهما)، و”سنلام المغرب” (-2,74 % / 1.030 درهما)، و”ميد بايبر” (-2,32 % / 29,1 درهما) .

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الاثنين بارتفاع بلغت نسبته 0,32 في المائة.

(ومع)