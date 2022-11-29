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غليان لتصريف مشاكل المهنة

منذ 29 ثانية
غياب صوت الحكمة في تدبير الأمر والرميد يؤكد أن مآل هذه المقاطعة هو الفشل بعد مدة ليست بالهينة على الإضرابات المتواصلة للمحامين، سواء التي كانت بشكل جماعي وساهمت فيها الهيآت ،17 أو التي تتم بشكل فرداني من قبل بعض الهيآت، لم يستطع أحد تقديم بالملموس السبب الحقيقيأكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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