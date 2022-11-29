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مجتمع

مهنيو الأقمشة يشكون الضغط الضريبي

منذ 12 ثانية
انتقلت تداعيات الاحتجاج على التدابير الجبائية والجمركية، التي جاء بها القانون المالي 2023، إلى مهنيي النسيج واستيراد الأقمشة، على غرار باقي المهن الحرة، التي انخرطت في أشكال الاحتجاج والمطالبة بمراجعة تلك التدابير. واختار مهنيو النسيج من مستوردي الأقمشة، الترافع عن ملفهم في البرلمان، في محاولة للضغط منأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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