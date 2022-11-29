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مجتمع

أزمة لحوم حمراء في الأفق

منذ 7 ثواني
استياء المهنيين بسبب قرارات الحكومة ويتوقعون أن يصل السعر إلى 130 درهما يقف المغرب على أبواب أزمة في اللحوم الحمراء ومادة الحليب، فرغم صمود القطاع الفلاحي لأشهر كثيرة في مواجهة التقلبات، إلا أن استمرار الجفاف وغلاء الأعلاف عقدا مهمة الفلاحين، ودفعا الوزارة الوصية إلى اتخاذ قرارات يمكنأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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