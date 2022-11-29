ملف عـــــــدالة
رسالة لمن يهمهم الأمر
3. أسئلة إلى * إبراهيم حصالة < المحاميات والمحامون لا يتهربون إطلاقا من أداء الضرائب المستحقة عليهم، بل إنهم كانوا دائما وأبدا من المساهمين في تحمل الأعباء العامة، ويكفي في هذا الصدد التذكير بأمرين في غاية الأهمية، أولهما أن المحاماة تعتبر هي المشغل الثاني لليد العاملة بعدأكمل القراءة »
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