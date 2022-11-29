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حزام ناسف تحت البذلة السوداء

منذ دقيقة واحدة
ألغام متحكم فيها عن بعد من قبل العدل والإحسان ومخطط لاحتكار الجماعة لجبهة الاحتجاج بالمحاكم كل الإشارات الواردة في متابعات منصات العدل والإحسان لاحتجاجات المحامين، تظهر أن الجماعة تخطط لاحتكار أي جبهة احتجاجية ولو على حساب مصالح المواطنين، مستغلة تغلغل أعضائها في جمعيات المحامين الشباب، ما أصبحأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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