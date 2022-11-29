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ملاييـر فـي مهـب الريـح

منذ دقيقة واحدة
توقف التنفيذ وتضرر قطاع البنوك والخزينة تزامنا مع الإضراب الذي شنه المحامون وتوقفهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب الاحتجاج على الصيغة التي جاءت بها الحكومة لتضريب المحامين ضمن قانون المالية المقبل 2023، تضررت قطاعات حيوية ومختلفة، سيما المحاكم التجارية على الخصوص (الرباط والبيضاء)، بعد توقفأكمل القراءة »

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