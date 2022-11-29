حوادث
تحرير مغاربة محتجزين بالبرتغال
وجد مهاجرون مغاربة أنفسهم ضحية احتجاز في مزارع برتغالية، بعدما غررت بهم شبكة أوربية لجلب المهاجرين إلى البرتغال، لصالح الضيعات الفلاحية التي توجه منتجاتها للتصدير، إذ تبيع لهم الوهم في بلدانهم الأصلية، قبل أن يتحولوا إلى عمال بدون أجرة، باستغلال وضعيتهم غير القانونية، لأنهم يخافون أن يلقىأكمل القراءة »
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