الأولى
اعتقال عنصر من البحرية الفرنسية بطنجة
أمن الميناء أوقفه متلبسا بمحاولة تهريب المخدرات ضربت مصالح الأمن بذكاء، أول أمس (الأربعاء)، بالمعبر البحري بميناء طنجة المدينة، وأحبطت محاولة لتهريب المخدرات بطلها عسكري فرنسي. وافتقدت فرقاطة تابعة للقوات العسكرية البحرية الفرنسية، أحد عناصرها، مساء أول أمس (الأربعاء)، قبل أن يتم إشعار مسؤوليها بخضوع العسكري التابعأكمل القراءة »
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